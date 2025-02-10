قصر للإيجار.. ما قصة إقامة فينيسيوس بمنزل سيرجيو راموس؟

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، استأجر القصر الفخم الذي كان يملكه أسطورة النادي السابق سيرجيو راموس خلال الفترة الحالية.

حيث ذكرات صحيفة "ريليفو" في تقرير لها، أن راموس يمتلك قصرًا فاخرًا في منطقة "لا موراليخا" بإسبانيا، لكنه لا يعيش فيه حاليًا، والمفاجأة هي أن المستأجر الحالي لهذا القصر هو فينيسيوس جونيور نفسه، الذي يقيم فيه منذ عدة أسابيع، ولا يُستبعد أن ينتهي به الأمر بشراء العقار.

وأضافت الصحيفة أن فينيسيوس يقوم بأعمال تجديد في منزله الخاص في نفس المنطقة، مما يمنعه من الإقامة فيه خلال هذه الأشهر، لذلك قام باستئجار هذا القصر.

وقد تم ربط القصر الفاخر سابقًا بالنجم كيليان مبابي عند وصوله إلى ريال مدريد، لكنه في النهاية اختار شراء عقار آخر.

المنزل، الذي يتميز بكافة وسائل الراحة والفخامة، تُقدّر قيمته بحوالي 6 ملايين يورو، أما راموس، الذي قضى الأشهر الأخيرة في العاصمة الإسبانية قبل انتقاله إلى المكسيك، فقد كان يعيش في منزله بمنطقة لافينكا، وهو الآن يستعد لفصل جديد في حياته في مونتيري.