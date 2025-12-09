ستيفانو كوزين.. أول إيطالي في فلسطين وقائد نهضة جزر القمر - حوار

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره إنتر ميلان الإيطالي اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2025-2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتشهد مباراة ليفربول أمام إنتر ميلان اليوم، غياب النجم المصري محمد صلاح عن المباراة، بعد استبعاده من قائمة الريدز بقرار من أرني سلوت مدرب الفريق.

ويدخل الريدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافنبرخ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك، كورتيس جونز.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وإنتر ميلان:

الدقيقة 1: بداية المبارة.

الدقيقة 8: عرضية من سوبسلاي لاعب ليفربول يبعدها دفاع فريق إنتر ميلان.

الدقيقة 18: تسديدةق وية من جونز لاعب ليفربول يتصدى لها سومر حارس إنتر ميلان ببراعة.

الدقيقة 22: عرضية من ماك أليستر لاعب ليفربول يتصدى لها حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من إيكتيكي يتصدى لها حارس مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 32: إبراهيما كوناتي يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى إنتر ميلان.

الدقيقة 35: حكم المباراة يلغي الهدف الأول لليفربول، بداعي وجود لمسة يد على إبراهيما كوناتي.

الدقيقة 39: تسديدة قوية من لاعب فريق إنتر ميلان، تمر بجوار مرمى ليفربول.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: تسديدة من لاعب إنتر ميلان يتصدى لها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 6+45: رأسية قوية من لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر يتصدى لها حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 7+45: نهاية المباراة.