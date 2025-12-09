أول تعليق من حلمي طولان بعد هزيمة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب

"شخص واحد مسؤول عن الإهانة".. أول تعليق من طولان بعد توديع مصر لكأس العرب

علق حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، على الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب اليوم على يد منتخب الأردن، بنتيجة بثلاثية في بطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر الثاني تلقى الهزيمة اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل أمام الأردن اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025.

وقال طولان، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أهدرنا العديد من الفرص طوال المباراة ولم يحالفنا الحظ، على عكس منتخب الأردن الذي سجل 3 أهداف من 3 فرص فقط أتيحت له".

وأضاف: "أوجه الشكر إلى اثنين فقط لدعمهم هذا المنتخب من البداية، هما هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الإعلامي مدحت شلبي، اللاعبون أيضًا قدموا ما عليهم في هذه البطولة على قدر الإمكانيات المتاحة".

وتابع: "منتخب مصر الثاني لم يجد من يدعمه في البطولة، ولد يتيما ولا أقول ذلك للتخلي عن المسؤولية، لكن هذا أمر حقيقي، كل المنتخبات التي أتت إلى قطر قامت بإيقاف الدوري الخاص بها، من أجل المشاركة في البطولة باستثناء مصر بحجة أن البطولة ودية".

واختتم طولان تصريحاته: "أنا من أتحمل المسؤولية كاملة على خروج المنتخب من البطولة، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن تحسم في الفترة المقبلة داخل الكرة المصرية".

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي يعود للتدريبات قبل مواجهة إنبي في كأس الرابطة

إعلان حكام مباريات الأربعاء في كأس عاصمة مصر