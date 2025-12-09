الترتيب النهائي لمجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025

مرموش بينهم.. قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

انتهت مواجهات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025، حيث شهدت أحداث مثيرة ومفاجآت بالجولة الثالثة والأخيرة.

وفاز منتخب الإمارات على نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدف، بينما سقط الفراعنة أمام الأردن بثلاثية دون رد على ستاد البيت الواقع في دولة قطر.

وتأهل منتخب الأردن متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء الإمارات وصيفا برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع مصر والفوز على الكويت.

ترتيب مجموعة مصر

1. الأردن - 9 نقاط

2. الإمارات - 4 نقاط

3. مصر - نقطتين

4. الكويت - نقطة واحدة

