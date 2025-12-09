مباريات الأمس
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

1 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

آ. فرانكفورت

الترتيب النهائي لمجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2025

كتب : محمد القرش

06:22 م 09/12/2025
    منتخب مصر ضد الأردن (8)
    منتخب مصر ضد الأردن (6)
    منتخب مصر ضد الأردن (5)
    منتخب مصر ضد الأردن (2)
    منتخب مصر ضد الأردن (1)
    منتخب مصر ضد الأردن (2)
    منتخب مصر ضد الأردن (3)
    منتخب مصر ضد الأردن (4)
    منتخب مصر ضد الأردن (7)
    احتفال منتخب الأردن
    إصابة لاعب الأردن في مباراة مصر

انتهت مواجهات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب 2025، حيث شهدت أحداث مثيرة ومفاجآت بالجولة الثالثة والأخيرة.

وفاز منتخب الإمارات على نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدف، بينما سقط الفراعنة أمام الأردن بثلاثية دون رد على ستاد البيت الواقع في دولة قطر.

وتأهل منتخب الأردن متصدرا للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء الإمارات وصيفا برصيد 4 نقاط بعد التعادل مع مصر والفوز على الكويت.

ترتيب مجموعة مصر

1. الأردن - 9 نقاط

2. الإمارات - 4 نقاط

3. مصر - نقطتين

4. الكويت - نقطة واحدة

اقرأ أيضًا:

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

فيديو أهداف منتخب الأردن في مرمى مصر بكأس العرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

