اختار بيب جوارديولا قائمة مكونة من 21 لاعبًا، لمواجهة ريال مدريد في الجولة السادسة لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2025/26.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري عمر مرموش، بجانب إيرلينج هالاند وريان شرقي وبيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى الجزائري ريان آيت نوري.

جمع مانشستر سيتي 10 نقاط من خمس مباريات خاضها في دور المجموعات، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

قائمة مانشستر سيتي (الترتيب حسب أرقام اللاعبين)

1: جيمس ترافورد

3: روبن دياز

4: تيجاني رايندرز

6: ناثان آكي

7:عمر مرموش

9: إيرلينج هالاند

10: ريان شرقي

11: جيريمي دوكو

13: ماركوس بيتينيلي

14: نيكو جونزاليس

20: بيرناردو سيلفا

21: ريان آيت نوري

24: جوسكو جفارديول

25: جيانلويجي دوناروما

26: سافينيو

27: ماتيوس نونيز

33: نيكو أوريلي

45: عبد القادر خوسانوف

47: فيل فودين

52: أوسكار بوب

82: ريكو لويس

