موعد مباراة منتخب مصر الثاني والأردن في كأس العرب

"نساند سلوت وصلاح ذكي وسأتحدث معه".. أليسون يعلق على أزمة التصريحات وموقف

عدو محمد صلاح.. 10 معلومات لا تعرفها عن جيمي كاراجر

يلاقي منتخب مصر اليوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، نظيره منتخب الأردن، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

ويستضيف ستاد "البيت" بقطر، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأردني، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالبطولة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الكويت والأردن".

ويحتل منتخب الأردن المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل المنتخب المصري المركز الثاني برصيد نقطتين.

أقرأ أيضًا:

"كنت عارف صفقة إمام".. إبراهيم الصغير يروي كواليس انتقالات بعض اللاعبين بين الأهلي والزمالك

رابطة الأندية تُعلن إيقاف مدرب ولاعب بيراميدز بعد مواجهة بتروجيت