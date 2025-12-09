إعلان

موعد مباراة الإمارات والكويت في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

04:06 ص 09/12/2025
    منتخب الإمارات
    منتخب مصر ضد الإمارات
    منتخب مصر ضد الإمارات (2)
    منتخب مصر ضد الإمارات (1)
    منتخب مصر ضد الإمارات (2)
    منتخب مصر ضد الإمارات (1)
    منتخب الامارات 4
    منتخب الامارات

يلاقي منتخب الإمارات اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب الكويت اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025 بقطر.

وتقام مباراة منتخب الكويت أمام الإمارات اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، على ستاد"974" ضمن منافسات بطولة الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025

ويشارك منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "مصر الأردن والكويت".

ويدخل منتخب الإمارات مباراة الكويت، هو يحتل الثالث بمجموعته برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي منتخب الكويت في المركز الأخير بنفس الرصيد من النقاط.

