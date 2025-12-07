"لا تتركوه".. جماهير ليفربول تدخل بقوة في أزمة محمد صلاح وسلوت؟

سلوت يكشف سبب عدم مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وليدز

"ما هي وجهة صلاح المقبلة؟".. هل يصبح الأغلى في العالم من بوابة الهلال؟

شنت جماهير ليفربول حملة دعم كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول.

وشهدت مباراة ليفربول وليدز جلوس صلاح على دكة البدلاء للمرة الثالثة، وهو ما أثار غضب اللاعب والجماهير، ليطلق صلاح تصريحات قوية عقب المباراة.

ودعمت جماهير ليفربول صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سنعرضه في السطور التالية:

كتب أحد الجماهير على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "سأدافع عن محمد صلاح حتى آخر الدنيا".

وتابع مشجع: "ليفربول لم يكن ليفوز بالدوري الإنجليزي مرتين وبلقب دوري أبطال أوروبا بدون محمد صلاح، ولولاه لم يكن ليفربول يحقق ما حققه".

وأضاف آخر: "الطريقة التي يعاملون بها أسطورتهم محمد صلاح وحشية جدًا".

وكتب مشجع: "المشكلة ليست في محمد صلاح بل في تكتيكات سلوت".

وأكد مشجع: "ليفربول أصبح فريقًا عاديًا جدًا بدون محمد صلاح".

وطالب مشجع بتقدير صلاح وقال: "لا تدعوا محمد صلاح يخرج من الباب الخلفي، فقد أسعدنا كثيرًا".

واختتم آخر: "لا يمكن لمحمد صلاح الرحيل في يناير، أسطورة نادٍ مثله يستحق أكثر من ذلك بكثير".