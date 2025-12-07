موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

نجل أبو تريكة يظهر مع شيكابالا في مباراة مصر والإمارات بكأس العرب

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره سيلتا فيجو، اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يدخل سيلتا فيجو اللقاء وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".