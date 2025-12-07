كشف الصحفي البريطاني بن جاكوبس مراسل منصة GiveMeSport عن تطور محتمل في مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول.

وكتب بن جاكوبس عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"أندية الدوري السعودي للمحترفين لا تزال مهتمة بصلاح لعام 2026، ومن بينها الهلال".

محمد صلاح لم يشارك في مباراة ليدز يونايتد التي تعادل بها فريق ليفربول بثلاثية لمثلها مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي إذ جلس على مقاعد البدلاء معلناً انقطاع علاقته بمدربه أرني سلوت.

وأبدى اللاعب صاحب الـ 33 غضبه من عدم المشاركة طيلة اللقاء خلال تصريحات لقناة TV 2 Sport:"كنت أظن أنني سأنهي مسيرتي هنا في ليفربول وعدتني الإدارة بالكثير في الصيف، لكنني كنت على الدكة في 3 مباريات،ولا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم".

وأتم محمد صلاح تصريحاته بقوله:"سأودع جماهير ليفربول في المباراة المقبلة ضد برايتون لأنني سأذهب إلى أمم أفريقيا، ولا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك ولا أعرف ما إذا كانت مباراة برايتون هي الأخيرة لي مع ليفربول.. لكن الوضع الحالي غير مقبول بالنسبة لي".

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول 2025/26

محمد صلاح شارك خلال الموسم الحالي بقميص ليفربول بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 خلال 1524 دقيقة لعب.

