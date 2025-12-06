نجل أبو تريكة يظهر مع شيكابالا في مباراة مصر والإمارات بكأس العرب

استنكر الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج محاولات ترسيخ أن المحترف المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لاعب متقدم بالسن وليس بالضرورة أن يلعب أساسيًا.

ونشر وليد الفراج عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس الخميس صورة لمحمد صلاح مذيلها بتعليق:"أرى النجم الكبير محمد صلاح اللاعب الأعظم مصريًا وعربيًا ، ولن تنسى جماهير ليفربول ولا حتى الجماهير الإنجليزية بصمته التاريخية في البريميرليغ ولكن محاولة ترسيخ أنه لاعب متقدم بالسن وليس بالضرورة أن يلعب أساسياً هى إشارات انجليزية بأن موعد الرحيل قد حان أبومكة اذهب لمن يعرف قيمتك".

اللاعب صاحب الـ 33 عاماً لم يبدأ آخر مباراتين بقميص الريدز إذ ظلّ على مقاعد البدلاء طيلة مباراة وست هام فيما شارك لمدة 45 دقيقة بمباراة سندرلاند بالجولتين 13 و14 من الموسم الجاري للدوري الإنجليزي.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول موسم 25/26

وشارك النجم المصري بقميص ليفربول خلال الموسم الجاري بـ 19 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 بواقع 1524 دقيقة لعب.

