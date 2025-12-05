"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر

هشام يكن: يمكن لمنتخب مصر الفوز على بلجيكا ومجموعتنا في المتناول

"الأسهل وصلاح يتقدم في السن".. تعليق قوي من لاعب بلجيكا السابق بعد قرعة

"اثنين في مجموعة واحدة".. تعرف على مجموعات منتخبات العرب في كأس العالم 2026

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي هيرفي رينارد إنهم بإمكانهم الفوز على نظيرهم الإسباني في كأس العالم 2026.

مجموعة السعودية في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي رفقة مجموعة تضم: إسبانيا، كاب فيردي وأوروجواي.

وأشار رينارد، خلال تصريحات صحفية عقب القرعة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، إلى أن مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم دائمًا ماتكون صعبة.

ودلل المدرب الفرنسي على تصريحه بقوله:"قبل أربع سنوات كانت مجموعتنا ضمت الأرجنتين والمكسيك واليوم نحن في مجموعة إسبانيا، الفريق الأول في تصنيف الفيفا، ويمكننا القول إنه أفضل فريق في العالم. ولدينا الأوروجواي أيضًا، فريق قوي جدًا".

وأردف مدرب المنتخب السعودي:"وفي الوقت نفسه منتخب كاب فيردي يريد أن يظهر بصورة مميزة للعالم في أول مشاركة له ليقول إنه قادرًا على تقديم أداءً جيدًا".

وأتم رينارد تصريحاته بالتنويه إلى أن المنتخب السعودي الذي سيخوض منافسات كأس العالم 2026 مختلفًا عن النسخة السابقة 2026 إذ يضم 4 لاعبين مشتركين فقط.

اقرأ أيضًا:

"فأل حسن للفراعنة".. تاريخ مواجهات منتخب مصر مع فرق مجموعته في المونديال

محمد صلاح يعود لاهتمام الدوري السعودي.. ما القصة؟