يشارك أسطورة مصر والمدير الفني الحالي للمنتخب الأول، حسام حسن، في قرعة كأس العالم 2026، التي تقام مساء اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها حسام حسن في قرعة المونديال، إذ كان الظهور الأول في كأس العالم روسيا 2018، أي قبل 7 سنوات.

وأثار حسام حسن الجدل بعد مشاركته في قرعة كأس العالم 2018، بسبب صورة جمعته بالرئيس الروسي بوتين، إذ ظهر معه في صورتين؛ الأولى وهو يحييه وفي يده "كأس"، والثانية "سيلفي".

ورد حسام حسن وقتها على الانتقادات التي تعرض لها بسبب صورة الكأس، وقال في تصريحات عبر قناة النهار: "اللاعبون كانوا يقفون، وبوتين جاء إلينا وتحدث معنا، ولديهم تقاليد بتحية بعضهم البعض بالكأس، وعندما جاء أمامي نظرت بجواري للبحث عن أي كوباية فاضية أو بها ماء للتحية، لكنني لم أجد، فأخذت الكأس وبادلته التحية، وبعدها تركت الكأس وقلت: أستغفر الله العظيم. هذه تقاليدهم، وطبيعي أن الناس تفهم أن الكأس يحتوي على شامبانيا".

ولا يعد لقاء بوتين الوحيد لحسام حسن، الذي كان يدرب المصري البورسعيدي وقتها، إذ التقى أيضًا بأسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا، ونشر الحساب الرسمي للمصري البورسعيدي صورتهما، وكتب: "أسطورتان في صورة واحدة.. العميد حسام حسن أسطورة مصر، ودييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين، في لقائهما معًا على هامش قرعة نهائيات كأس العالم بالعاصمة الروسية موسكو".

اقرأ أيضًا:

مونديال 2026.. منتخب مصر بين حلم مجموعة سهلة وشبح "الموت"



لماذا يحضر دونالد ترامب قرعة كأس العالم 2026؟



