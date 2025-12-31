مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 2
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

0 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

"فوز الجزائر وبوركينا فاسو".. جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:11 م 31/12/2025
اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وتضم المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، كل من: "الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان".

ونجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على السودان بهدفين دون مقابل لحساب المجموعة ذاتها.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا

1- الجزائر، 3 مباريات، 9 نقاط

2- بوركينا فاسو، 3 مباريات، 6 نقاط

3- السودان، 3 مباريات، 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

