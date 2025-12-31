مكافأة خاصة من اتحاد الكرة للاعبي المنتخب بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر الجاري، منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب.

وتضم المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، كل من: "الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية والسودان".

ونجح منتخب الجزائر في تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب غينيا الاستوائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على السودان بهدفين دون مقابل لحساب المجموعة ذاتها.

جدول ترتيب المجموعة الخامسة بكأس أمم أفريقيا

1- الجزائر، 3 مباريات، 9 نقاط

2- بوركينا فاسو، 3 مباريات، 6 نقاط

3- السودان، 3 مباريات، 3 نقاط

4- غينيا الاستوائية، 3 مباريات، دون أي رصيد من النقاط

