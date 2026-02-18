إعلان

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

11:24 ص 18/02/2026

أسعار مواد البناء

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35803.81 جنيه، بزيادة 759.73 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37470.97 جنيه، بزيادة 556.89 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4011.54 جنيه، بزيادة 45.5 جنيهًا.

