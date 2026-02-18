أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة جولة تفقدية موسعة في عدد من ورش الصيانة الرئيسية التابعة لهيئة السكك الحديدية، لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيز اليومي لأسطول الوحدات المتحركة من جرارات وعربات ركاب بمختلف أنواعها .

بدأت الجولة بتفقد الوزير لورش أبوغاطس المتخصصة في أعمال الصيانة اليومية والدورية والعمرات الخفيفة للعربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية، حيث تم تفقد الورش التخصصية كورشة الرفع والإصلاح واللحام وورشة العربات الروسي ولحام البواجي وإجراءات الصيانة.

كما تفقد الوزير قطار روسي درجة ثالثة مكيف وقطار درجة ثالثة تهوية دينامكية بعد الانتهاء من اعمال التجهيز اليومي لهما بالورشة التي تقوم بتنفيذ أعمال التجهيز والاستعداد لعدد 44 قطارًا روسيًا للعمل يوميًا، و3 قطارات مختلط مكونة من إجمالي 9 عربات أسباني درجة ثانية مكيقة، و15عربة تحيا مصر.

كما تم تفقد ورشة الديزل التي تختص بصيانة وتجهيز الجرارات الواردة والمستعدة للتحرك بمعدل تجهيز 2800 جرار شهريًا.

بعدها توجه الفريق مهندس كامل الوزير، لزيارة الورش الرئيسية للسكك الحديدية بالفرز والتي تضم عددًا من الورش التخصصية حيث تابع الوزير أعمال الصيانة بورش الجرارات والتي يتم بها تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بأنواعها المختلفة والتجهيز اليومي للجرارات، بمعدل استعداد يومي لـ30 جرارًا، وصيانة دورية لـ 250 جرارًا شهريًا.

وزار الوزير، ورش قطارات التالجو والتي تختص بصيانة وتجهيز وحدات التالجو المتحركة بالخطين القبلي والبحري بالإضافة إلى زيارة ورشة الاستعداد بقطارات الـ VIPوقطارات الأسباني والروسى المكيفة بمعدل 720 قطارًا شهريًا.

وتفقد كذلك ورشة عمرات وصيانة عربات القوى والتي تديرها شركة انتربلاس في إطار تعظيم التعاون مع القطاع الخاص والتي تقوم بالاستعداد والتجهيز لعدد 116 عربة باور يوميًا، وكذلك ورش صيانة قطارات تالجو متفقدًا مواقع العمل بمشروع امتداد الورشة المخصصة لقطارات النوم الجديدة (7 قطارات نوم جديدة) والتي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الأسبانية لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ودعم قطاع السياحة في مصر.

وأكد وزير النقل، أن منظومة التأمين الفني تمثل خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة ملايين المواطنين من مستخدمي هذا المرفق الحيوي، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق إجراءات الصيانة وضرورة الالتزام التام بعدم خروج القطارات إلا بعد التأكد التام من سلامة حالتها الفنية والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب.

وأشار إلى أهمية تكثيف الصيانة الوقائية والفحص المبكر قبل حدوث أي أعطال، كما تفقد الوزير مطبخ ومغسلة شركة أبيلا المسئولة عن إدارة وتشغيل قطارات النوم للاطمئنان على مستوى الخدمات والنظافة للخدمات التي تقدمها الشركة، مؤكدًا أن التعاون مع شركة أبيلا يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص .

وفي ختام جولته التفقدية، عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعًا مع عدد من العاملين بالهيئة من طوائف التشغيل المختلفة، وفي بداية اللقاء قدم الوزير التهنئة لهم ولكافة العاملين بالهيئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة وهذا اللقاء يأتيان في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير هذه المنظومة تعتمد على 7 محاور تشمل تطوير الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية، وتطوير انظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم، وتطوير التامين الفني والورش، والارتقاء بالعنصر البشري، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتطوير الهيكل المالي.

ولفت إلى أنه وفي إطار الحرص على لقاء العاملين بالهيئة بشكل دوري ومستمر بإعتبارهم من أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي على أحدث أنواع التكنولوجيا، ووضع معايير ومنهجية جديدة ودقيقة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال الاختبار والتأهيل والتدريب وفقًا لأعلى المعايير، مع الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين، وتحسين الخدمات الاجتماعية لهم وتطوير منظومة الرعاية الصحية لتقديم أعلى مستويات الخدمة الصحية لكافة العاملين .

وأضاف أن على الجميع أن يتسابق لخدمة جمهور الركاب، وأنه لا مكان لأي مقصر أو متخاذل في أداء مهام الوظيفة المكلف بها واستمرار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار زيارة كافة ورش السكك الحديدية في إطار متابعة تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير الورش، والتي تشمل تطوير 33 ورشة (تم الانتهاء من تطويرها)، وإنشاء 11 ورشة جديدة تم الانتهاء من 8 منها وجار الانتهاء من 3 ورش.

وشدد على ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لكافة ممتلكات الهيئة ومنها خردة السكك الحديدية والتي يجب التعامل بشأنها بشكل مثالي يدر عوائد مالية للهيئة، وكذلك المحافظة على مواعيد القطارات ونظافتها ونظافة المحطات لاستمرار تقديم خدمات مميزة للمواطنين تعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة حاليًا.