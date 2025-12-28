فوز ليفربول وخسارة تشيلسي.. نتائج مباريات أمس في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

15 صورة لإصابة محمد علي بن رمضان القوية مع منتخب تونس أمام نيجيريا

أقيمت أمس السبت العديد من المباريات القوية المليئة بالمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي، والتي شاهدت العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم، خسارة تشيلسي أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، بينما فاز ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

نوتنجهام ضد مانشستر سيتي - (1-2)

وست هام ضد فولهام - (0-1)

ليفربول ضد وولفرهامبتون - (2-1)

برينتفورد ضد بورنموث - (4-1)

أرسنال ضد برايتون - (2-1)

بيرنلي ضد إيفرتون - (0-0)

تشيلسي ضد أستون فيلا - (1-2)