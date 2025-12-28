مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

فوز ليفربول وخسارة تشيلسي.. نتائج مباريات أمس في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

05:04 ص 28/12/2025
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (3) (1)
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (2) (1)
    خلال مباراة أرسنال وولفرهامبتون (1) (1)

أقيمت أمس السبت العديد من المباريات القوية المليئة بالمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر في الدوري الإنجليزي، والتي شاهدت العديد من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم، خسارة تشيلسي أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، بينما فاز ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس

نوتنجهام ضد مانشستر سيتي - (1-2)

وست هام ضد فولهام - (0-1)

ليفربول ضد وولفرهامبتون - (2-1)

برينتفورد ضد بورنموث - (4-1)

أرسنال ضد برايتون - (2-1)

بيرنلي ضد إيفرتون - (0-0)

تشيلسي ضد أستون فيلا - (1-2)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي أمس أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

