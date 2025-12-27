مباريات الأمس
زكي عبد الفتاح يتوقع المرشحين الأقوى للأدوار النهائية بكأس أمم أفريقيا (خاص)

كتب- نهى خورشيد:

10:00 ص 27/12/2025
كشف زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن المنتخبات الأقوى حتى الآن في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، موضحاً أيضاً المرشحين للوصول إلى الأدوار النهائية.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "أعتقد أنه حتى الآن، ومن خلال متابعة جميع المباريات، يظهر أن منتخبي المغرب والسنغال هما الأقوى والأكثر صلابة في البطولة حتى هذه اللحظة، فهما منتخبان ثقيلان للغاية، ومواجهتهما ليست سهلة على الإطلاق، إذ يتطلب الفوز عليهما تقديم أقصى جهد ممكن، وبنسبة لا تقل عن 120% من الطاقة والتركيز".

وأضاف مدرب حراس الفراعنة الأسبق: "في رأيي، حظوظ منتخب المغرب كبيرة، ليس فقط بسبب عامل الأرض والجمهور، وإنما أيضاً لما يملكه من جودة فنية وتنظيم قوي داخل الملعب".

وتابع عبدالفتاح: "كما أرى أن المغرب والسنغال يمتلكان فرصاً واضحة للوصول إلى الأدوار النهائية، وعلى الأقل التواجد ضمن المربع الذهبي حتى الآن".

وأتم حديثه قائلاً: "أتمنى بالطبع أن يكون منتخب مصر حاضراً بقوة بينهم، وأن ينجح في الوصول إلى المراحل المتقدمة، لكن من وجهة نظري، أرى أن منتخب السنغال هو الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية".

كأس أمم أفريقيا منتخب مصر منتخب المغرب منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية زكى عبد الفتاح

