أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، عن فرص الفراعنة عقب التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي: "بالنسبة لفرص منتخب مصر، أرى أن الأداء حتى الآن جيد، خاصة أننا نجحنا في حصد ست نقاط، لكن في الوقت نفسه لا بد أن يكون الأداء أسرع قليلاً ويتحسن بشكل أكبر، لأن كلما تقدمت في الأدوار الإقصائية ستواجه منتخبات أقوى وأكثر صلابة".

وأضاف: "ومع ذلك، الأهم في مباراة اليوم، وقبل أي تقييم فني أو أداء داخل الملعب، هو الروح القتالية للاعبي منتخب مصر، هذه الروح هي السمة التي تميز المنتخب المصري عن العديد من المنتخبات الأفريقية الأخرى، وكانت العامل الحاسم في اللقاء".

وتابع حديثه قائلاً: "المنتخبات العربية، مثل المغرب والجزائر، تمتلك الروح نفسها وتلعب دائمًا بدافع وطني قوي، وهو أمر لا يتوافر بنفس القدر لدى كثير من منتخبات أفريقيا جنوب الصحراء، ومن وجهة نظري، هذا هو الفارق الحقيقي بين الكرة المصرية وبعض منتخبات القارة السمراء".

وأتم تصريحاته: "هذه الروح القتالية كانت واضحة للغاية اليوم، وصنعت الفارق بشكل كبير، وهو ما يمنح المنتخب أفضلية مهمة في مشواره بالبطولة".

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الوطني حسام حسن، حقق فوزاً ثميناً على نظيره الجنوب أفريقي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم 2025.