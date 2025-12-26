هاني أبو ريدة يدعم منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا من المدرجات

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم لاعبي منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، من داخل مدرجات ملعب "أغادير الكبير".

وظهر أبو ريدة في مدرجات ملعب "أغادير الكبير"، رفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز اليوم الجمعة، على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب "أغادير الكبير".

وبهذا الفوز ضمن منتخب مصر الصعود إلى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا، كمتصدر لمجموعته برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين.

ويتواجد المنتخب المصري على في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بأمم أفريقيا برصيد 6 نقاط، في مجموعة تضم كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

