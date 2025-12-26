أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

علق زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، على أداء محمد الشناوي في مباراة جنوب أفريقيا اليوم، والتى أقيمت على ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"بالنسبة لأداء محمد الشناوي اليوم، أرى أنه قدم مباراة في غاية الأهمية له، سواء على مستوى استعادة الثقة بنفسه أو ثقة الجماهير فيه، خاصة أن هذه الثقة كانت تراجعت لدى بعض الجماهير في مصر، وكذلك لدى بعض الإعلاميين الذين شككوا في قدرته".

وأضاف :"لكن الشناوي أثبت من جديد أن "الذهب يظل ذهباً"، وأن الخبرة لها وزنها الكبير في مثل هذه المباريات الصعبة، أنا سعيد جداً من أجله، وأتمنى أن يواصل بهذا المستوى، وأن يكمل مشواره في البطولة بالشكل المطلوب".

وتابع حديثه قائلاً:"الإنقاذ الأهم في رأيي كان الكرة الأرضية في الزاوية البعيدة، وهو تصدٍ حاسم وفارق كان له تأثير مباشر على نتيجة المباراة، أما باقي التصديات، فهي في الحقيقة أمور طبيعية بالنسبة لحارس مرمى بقيمة محمد الشناوي، حارس مصر الأول".

وأتم تصريحات قائلاً:"أعتقد أن هذه المباراة تمثل عودة قوية للثقة، سواء له شخصياً أو لدى الجماهير، وأتوقع بإذن الله أن يواصل مسيرته بثبات حتى الوصول إلى المباراة النهائية".

والجدير بالذكر أن محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الأول، حصد جائزة رجل مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا، خاصة بعد تألقه في الشوط الثاني التالي انتهت بفوز منتخب الساجدين بهدف نظيف سجله الدولي محمد صلاح.