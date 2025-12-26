6 صور لتصديات قوية لمحمد الشناوي في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد اللقاء تألق لافت لحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي قدم أداء مميز وتصدى لعدة فرص خطيرة، حافظ بها على نظافة شباك المنتخب المصري، وبعد نهاية المباراة، حصل الشناوي على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب مصر التأهل رسميا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا في المباراة المقبلة، يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.