كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

6 صور لتصديات قوية لمحمد الشناوي في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

كتب – محمد عبد السلام:

07:40 م 26/12/2025 تعديل في 07:46 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تصديات محمد الشناوي (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    تصديات محمد الشناوي (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    تصديات محمد الشناوي (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    تصديات محمد الشناوي (3) (1)
  • عرض 6 صورة
    تصديات محمد الشناوي (6) (1)

حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تصديات قوية لمحمد الشناوي في مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

وشهد اللقاء تألق لافت لحارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، الذي قدم أداء مميز وتصدى لعدة فرص خطيرة، حافظ بها على نظافة شباك المنتخب المصري، وبعد نهاية المباراة، حصل الشناوي على جائزة رجل المباراة.

وبهذا الانتصار، ضمن منتخب مصر التأهل رسميا إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب أنجولا في المباراة المقبلة، يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تصديات محمد الشناوي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد الشناوي مصر وجنوب إفريقيا

ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا