"لن تتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى".. كانت تلك الكلمات كافية لإنهاء مسيرة لاعب مازال يخطو أولى خطواته الاحترافية. لكن ذلك الشاب الذي وصل قبل عام واحد إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى تاكوما ديفاينس، لم يعرف الاستسلام.

جورجي مينونجو، ولد عام 2002 في قرية صغيرة في بوركينا فاسو، وكانت كرة القدم حلمه الوحيد، وفي عام 2022 انضم إلى فريق ديفاينس شنطة، من دوري الدرجة الثانية التشيكي. كان يحمل معه شنطة صغيرة ومهارات وأحلام كبيرة.

وبعد عام فقط وبالتحديد في صيف 2023، وقع عقد انتقاله إلى سياتل ساوندرز الأمريكي، وأثناء وجوده في معسكر تدريبي للفريق، بعد أيام قليلة من هذا التوقيع، لاحظ تورما في عينه، ليخبر طبيب الفريق الذي بدوره طلب عرضه على طبيب مختص.

وعندما عُرض جورجي مينونجو على طبيب مختص، أخبره بأن عينه اليسرى ميتة، ويقول الإيفواري عن تلك اللحظة: "أخبرني الطبيب أن الأعصاب في عيني اليسرى ميتة تماما، ربما السبب ورم أو سرطان أو أمر وراثي منذ الولادة، لم يتمكن من تحديد السبب بالضبط. لقد تمكّن من إزالة الدم، لكني فقدت البصر تماما في تلك العين".

وأضاف: "أجرينا 5 إلى 6 فحوص بالرنين المغناطيسي ولم يظهر السبب. كان الأمر مخيفا. كنت أبكي كل ليلة فقد عملت بجد للحصول على العقد، وشعرت أن كل شيء انهار، ثم أخبرني الطبيب بأنني على الأرجح لن أتمكن من لعب كرة القدم مرة أخرى، شعرت وكأنني سقطت من الطابق الـ100. سألت الطبيب: هل أنت متأكد؟ فأجاب بنعم ثم وصف لي أدوية يومية لمنع انتشار العدوى".

في تلك اللحظات كانت مسيرة وحلم لاعب شاب لم يتجاوز العشرين عاما على وشك الانتهاء، لكنه رفض الاستسلام، وقال: "أستطع تقبّل الأمر، طلبت من طبيب الفريق التدّرب لمدة أسبوع واحد، ولو أخفقت سأتوقف، أخبرني بأن الأمر خطير فأجبته هذه حياتي وليست حياتك".

تغلب جورجي على الإصابة

وبالفعل شارك جورجي مينونجو في مران سياتل وهو يرتدي نظارة حماية، ويقول عن هذا الأمر: "رغم عدم قدرتي على رؤية الملعب بالكامل فإنني تمكنت من صنع الفارق ثم سألني بعض زملائي هل أنت متأكد من أنك ترى بعين واحدة فقط؟".

وواصل: "تدربت بجد كما لم أفعل من قبل. صحيح أني أرى بعين واحدة لكن أردت أن أكون الأفضل، وبحلول ديسمبر الأول (2023) تغيّر كل شيء. لم أكن أرى كل الملعب لكنني بدأت أشعر بمجريات المباراة، أقرؤها، وأتكيف معها. إنه أمر مذهل لما يمكن للعقل تحقيقه، قلت لنفسي سأكون أفضل من اللاعبين ذوي العينين. كتبت هذه الجملة على ورقة وعلّقتها على جداري. كل يوم، كل تدريب، كل مباراة بالنسبة لي بمثابة نهائي وأقدّم كل ما لدي".

وفي مايو 2024، سجل مينونجو أول أهدافه في الدوري الأمريكي للمحترفين ضد لوس أنجلوس جالاكسي، وفي يوليو الماضي كان ظهوره الأول في كأس العالم للأندية، عندما حل بديلا ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحاليا يسعى جورجي صاحب العين الواحدة والمهارات المتعددة لكتابة التاريخ مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ أنه سجل أول هدف لمنتخب بلاده في البطولة المقامة حاليا في المغرب، عندما حل بديلا في مباراة غينيا الاستوائية، قبل أن يسجل زميله تابوسبا هدف الفوز، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1.

اقرأ أيضًا:

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا

"قبل مباراة جنوب أفريقيا".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلات نجوم منتخب مصر

موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا