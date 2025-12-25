"عرف بـ بيكاسو كرة القدم".. وفاة نجم الدوري الإنجليزي الأسبق

كتب - نهى خورشيد

توفي جون روبرتسون جناح منتخب إسكتلندا وناديي نوتنجهام فورست وديربي كاونتي السابق، عن عمر يناهز 72 عاماً، والذي لقبه مدربه الشهير براين كلوف بـ"بيكاسو كرة القدم".

وكان روبرتسون سجل هدف الفوز الوحيد الذي قاد به نوتنجهام فورست للاحتفاظ بلقب كأس أوروبا عام 1980 على حساب هامبورج، كما صنع الهدف الحاسم لتريفور فرانسيس في النهائي السابق أمام مالمو.

وولد روبرتسون في منطقة فيوبارك بشمال لاناركشاير ولعب لـ درامتشابل أماتيرز ومثل منتخب بلاده على مستوى الشباب قبل انضمامه إلى نوتنجهام فورست في مايو 1970، إذ خاض أول مباراة له في العام نفسه.

ومع تولى كلوف عام 1975 تدريب نوتنجهام، أصبح روبرتسون لاعباً محورياً وهاماً تحت قيادة المدرب الأيقوني، وشارك في 243 مباراة متتالية بين ديسمبر 1976 وديسمبر 1980، وسجل هدف الفوز من ركلة جزاء في نهائي كأس الرابطة عام 1978 أمام ليفربول.

وانتقل إلى ديربي كاونتي عام 1983 مقابل قيمة انتقال مثيرة للجدل، وهو ما أفسد العلاقة بين كلوف ومساعده السابق بيتر تايلور.

وخلال مسيرته مع فورست، توج روبرتسون بلقبي الدرجتين الأولى والثانية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ودرع الاتحاد الإنجليزي 1978، وكأس الأنجلو-اسكتلندية، وفي عام 2015 تصدر استطلاع أجرته صحيفة "نوتنجهام بوست" كأفضل لاعب في تاريخ النادي.