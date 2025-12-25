مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

طارق التايب لمصراوي: منتخب مصر ليس سيئًا وهذا توقعي لنهائي البطولة"

كتب : محمد عبد الهادي

09:44 م 25/12/2025 تعديل في 10:12 م
قال طارق التايب نجم منتخب ليبيا السابق أن بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية تُعد من أقوى النسخ في تاريخ البطولة، موضحًا أن المنافسة تبدو مفتوحة بشكل كبير، وأن الحكم على هوية المرشحين النهائيين للقب لا يزال مبكرًا بعد نهاية الجولة الأولى فقط.

وصرح التايب في تصرحيات خاصة لمصراوي: “أرى أن منتخب المغرب من أبرز المنتخبات القادرة على الوصول إلى المباراة النهائية، كما أن منتخب مصر لم يظهر بشكل سيئ، لكني أتوقع أن يقدم مستوى أفضل في الجولة الثانية ويظهر بصورة أقوى.”

وتابع نجم ليبيا السابق حديثه قائلًا: “المنتخب السنغالي قدم أداء يعكس شخصية البطل منذ أول مباراة، وشاهدنا قوة واضحة في ظهوره الأول، لذلك أعتبر السنغال من أبرز المنافسين على اللقب إلى جانب المنتخب المغربي.”

وقال التايب عن المنتخبات العربية: “النتائج في الجولة الأولى كانت إيجابية ومطمئنة للمشجع العربي، لكن من المبكر إصدار حكم نهائي، فصورة المنافسة ستتضح أكثر مع تقدم الجولات.”

وعن منتخب ليبيا، أوضح: “الظروف المناخية والأمطار أثرت بشكل كبير على مشاركة منتخبنا، ولو كانت الظروف أفضل لكان نسور المتوسط إضافة قوية وكان بإمكانهم التواجد بين المنتخبات المرشحة.”

واختتم طارق التايب تصريحاته مؤكدًا: “الجولة الثانية ستكون حاسمة للغاية في رسم ملامح المنافسة، وقد نشاهد خلالها مفاجآت جديدة من منتخبات لم تظهر قوتها الكاملة بعد.”

منتخب مصر طارق التايب أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر طارق التايب أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

