أسدل الستار مساء أمس الأربعاء، على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا في أبرز المدرجات.

وتصدرت مباراة الافتتاح بين المغرب وجزر القمر قائمة الأعلى حضورًا جماهيريًا بـ 60,180 متفرجًا، بينما جاءت مواجهة الكاميرون والجابون في ختام الجولة كثاني أكثر المباريات حضورًا.

وجاءت أعداد الجماهير في مباريات الجولة الأولى كالتالي:

المغرب × جزر القمر: 60,180 متفرجًا

مصر × زيمبابوي: 28,199 متفرجًا

مالي × زامبيا: 10,124 متفرجًا

جنوب أفريقيا × أنجولا: 4,013 متفرجًا

الكونغو الديمقراطية × بنين: 13,073 متفرجًا

السنغال × بوتسوانا: 18,591 متفرجًا

نيجيريا × تنزانيا: 11,444 متفرجًا

تونس × أوغندا: 13,387 متفرجًا

بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية: 10,267 متفرجًا

الجزائر × السودان: 16,115 متفرجًا

كوت ديفوار × موزمبيق: 13,041 متفرجًا

الكاميرون × الجابون: 35,200 متفرجًا

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري في الجولة الأولى 233.674 ألف متفرج، مقارنة بـ 157,313 متفرجًا في الجولة الأولى من دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار.