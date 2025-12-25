مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

المصري

- -
17:00

حرس الحدود

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:30

النجمة

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
20:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

"رفض مصافحة زميله".. 7 صور ترصد غضب مهاجم الجزائر عقب مباراة السودان

كتب : يوسف محمد سعيد

12:08 ص 25/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    غضب بغداد بونجاح (5)
  • عرض 8 صورة
    غضب بغداد بونجاح (4)
  • عرض 8 صورة
    غضب بغداد بونجاح (6)
  • عرض 8 صورة
    غضب بغداد بونجاح (7)
  • عرض 8 صورة
    غضب بغداد بونجاح (1)
  • عرض 8 صورة
    غضب بغداد بونجاح (2)
  • عرض 8 صورة
    غضب بغداد بونجاح (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الأنظار بشكل كبير، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام السودان اليوم، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وعقب نهاية مباراة الجزائر أمام السودان، غادر بونجاح أرضية الملعب مباشرة متجها إلى غرفة الملابس وعلامات الغضب تظهر على وجهه، لم ينتظر لتحية الجماهير مع زملائه.

وخلال مغادرة بونجاح أرضية الملعب، حاول زميله رياض محرز مصافحته ولكن بونجاح رفض ولم يتبادل التحية معه ويصافحه وغادر الملعب.

وكان منتخب الجزائر تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب السودان، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

بتواجد ناصر ماهر.. عبدالرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

6 حكايات خالدة تروي تاريخ الكرة الشراب في مصر (ملف كروس ميديا)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بغداد بونجاح مباراة الجزائر والسودان رياض محرز كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب الجزائر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان