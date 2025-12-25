"رفض مصافحة زميله".. 7 صور ترصد غضب مهاجم الجزائر عقب مباراة السودان

بعد ختام الجولة الأولي.. ماذا قدمت المنتخبات العربية لشمال أفريقيا بكأس

خطف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الأنظار بشكل كبير، عقب نهاية مباراة منتخب بلاده أمام السودان اليوم، في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وعقب نهاية مباراة الجزائر أمام السودان، غادر بونجاح أرضية الملعب مباشرة متجها إلى غرفة الملابس وعلامات الغضب تظهر على وجهه، لم ينتظر لتحية الجماهير مع زملائه.

وخلال مغادرة بونجاح أرضية الملعب، حاول زميله رياض محرز مصافحته ولكن بونجاح رفض ولم يتبادل التحية معه ويصافحه وغادر الملعب.

وكان منتخب الجزائر تمكن من تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره منتخب السودان، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

