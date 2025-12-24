مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
22:00

الجابون

إعلان

لاعب المصري السابق يكشف اختياراته للتشكيل الأفضل لمنتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

كتب ـ محمد الميموني:

02:01 ص 24/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (14)
  • عرض 20 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (7)
  • عرض 20 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (8)
  • عرض 20 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (9)
  • عرض 20 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (1)
  • عرض 20 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (4)
  • عرض 20 صورة
    قاعة الاجتماعات الخاصة بمنتخب مصر (3)
  • عرض 20 صورة
    مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  • عرض 20 صورة
    لاعبو منتخب مصر يطالبون بركلة جزاء
  احماء منتخب مصر (1)
    احماء منتخب مصر (1)
  • عرض 20 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    دعم مغربي لمنتخب مصر
  احماء منتخب مصر (3)
    احماء منتخب مصر (3)

عبر وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق عن رأيه بخصوص التشكيل الأمثل أو الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا

وقال وليد حسن، في تصريحات خاصة "لمصراوي: "من وجهة نظري، التشكيل الأنسب لمباراة منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا، كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، محمد شحاتة.

خط الهجوم: صلاح، مرموش، تريزيجيه، زيزو.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

وستقام مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة الساعة 5 مساء.

ويذكر أن منتخب مصر فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر جنوب إفريقيا وليد حسن تشكيل منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

