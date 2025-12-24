لاعب المصري السابق يكشف اختياراته للتشكيل الأفضل لمنتخب مصر ضد جنوب إفريقيا
كتب ـ محمد الميموني:
عبر وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق عن رأيه بخصوص التشكيل الأمثل أو الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا
وقال وليد حسن، في تصريحات خاصة "لمصراوي: "من وجهة نظري، التشكيل الأنسب لمباراة منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا، كالتالي:
ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي
ـ خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتوح.
خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، محمد شحاتة.
خط الهجوم: صلاح، مرموش، تريزيجيه، زيزو.
موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا
وستقام مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة الساعة 5 مساء.
ويذكر أن منتخب مصر فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.