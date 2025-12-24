وليد حسن لمصراوي: حسام حسن أثر سلبيا على إمام عاشور لهذا السبب

عبر وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي السابق عن رأيه بخصوص التشكيل الأمثل أو الأفضل لمنتخب مصر في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا

وقال وليد حسن، في تصريحات خاصة "لمصراوي: "من وجهة نظري، التشكيل الأنسب لمباراة منتخب مصر ضد منتخب جنوب أفريقيا، كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، محمد شحاتة.

خط الهجوم: صلاح، مرموش، تريزيجيه، زيزو.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

وستقام مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا يوم الجمعة الساعة 5 مساء.

ويذكر أن منتخب مصر فاز على منتخب زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في منافسات الجولة الأولي من كأس الأمم الأفريقية.