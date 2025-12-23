مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

"سأجرى فحوصات غدا".. لاعب المغرب يكشف حقيقة إصابته بالرباط الصليبي

كتب- محمد عبدالهادي:

04:32 م 23/12/2025

رومان سايس، مدافع المنتخب المغربي

رومان سايس يكشف تفاصيل إصابته ويطمئن الجماهير بعد فوز المغرب على جزر القمر

تحدث رومان سايس، مدافع المنتخب المغربي، عن كواليس الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة جزر القمر في افتتاح مشوار أسود الأطلس ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضح سايس، في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس، أن ما تعرض له كان مفاجئًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن نوعية هذه الإصابة لم يسبق أن واجهها طوال مسيرته الكروية.

وتحدث قائد المنتخب المغربي :" لا يستطيع حتى الآن تحديد ما إذا كانت عضلية أم لا، أشعر بآلام خفيفة في الجهة الخارجية للركبة منذ اللحظة الأولى، ولكني استبعد ان تكون رباط الصليبي".

وأشار سايس إلى أن قرار مغادرته أرض الملعب جاء كإجراء احترازي لتفادي تفاقم الإصابة، مفضلًا عدم المخاطرة بالاستمرار في اللقاء، و أنه يخضع لفحوصات طبية دقيقة غدا لتحديد حجم الإصابة.

وأكد قائد أسود الأطلس تقبله لما يحدث بروح إيجابية، مشددًا على عزمه بذل أقصى جهد ممكن من أجل التعافي والعودة سريعًا إلى الملاعب، معربًا عن أمله في ألا تكون الإصابة خطيرة.

رومان سايس مدافع المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

أخبار كأس الأمم الأفريقية

