محمد صلاح 8.7 من 10.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
كتب – محمد عبد السلام:
حقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وسجل هدفي منتخب مصر كل من عمر مرموش في الدقيقة 64، ومحمد صلاح في الدقيقة (90+1).
تقييمات لاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:
محمد الشناوي: 7.0
محمد هاني: 6.7
ياسر إبراهيم: 6.5
حسام عبد المجيد: 7.4
محمد حمدي: 6.9
إمام عاشور: 6.3
مروان عطية: 7.0
حمدي فتحي: 7.0
محمود تريزيجيه: 7.1
عمر مرموش: 8.3
محمد صلاح: 8.7
وحصل محمد صلاح على أعلى تقييم في المباراة وفقا لإحصائيات موقع "صوفا سكور"، وقد نال عمر مرموش جائزة رجل المباراة.