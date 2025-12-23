أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي في أمم أفريقيا

أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز مصر على زيمبابوي بأمم أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزا قاتلا اليوم، على حساب نظيره منتخب زيمبابوي، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3، ليتقاسم صدارة ترتيب مجموعته مع منتخب جنوب أفريقيا صاحب الـ 3 نقاط هو الآخر.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".

وشهدت مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي العديد من المشاهد المختلفة، ما بين مشاهد فرحة عارمة بعد الفوز أو مشاهد غضب وحزن أثناء تأخر المنتخب في النتيجة.

وخطفت الجماهير المغربية الأنظار بشكل كبير قبل انطلاق المباراة، حيث تواجدت بكثافة في المدرجات لدعم منتخب مصر، بالإضافة إلى ظهور علم منتخب فلسطين في مدرجات الجماهير المصرية.

وظهرت طفلة صغيرة في مدرجات منتخب مصر، تحمل العلم المغربي بجانب العمل المصري، في إشارة إلى الدعم الكبير من جميع الفئات للمنتخب الوطني.

ولم تكن المباراة في البداية تسير كما خطط لها حسام حسن، خاصة بعدما تلقى المنتخب الوطني هدف مبكرا، لتظهر علامات الغضب على العميد من على الخطوط، حيث قام بركل الكرة بقوة للتعبير عن استيائه من الأداء.

وعقب نهاية المباراة توجه حسام حسن ونجوم المنتخب الوطني، لتحية الجماهير التي حرصت على التواجد في المدرجات، لدعمهم خلال المباراة.

