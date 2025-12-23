أول رد فعل لمحمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على زيمبابوي

كتب - يوسف محمد:



حصد النجم المصري عمرو مرموش جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام نظيره زيمبابوي، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس ببطولة كأس أمم أفريقيا.



ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف أمام زيمبابوي أمس، إلى فوز بهدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، على ملعب "أغادير الكبير"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025.



وشهدت المباراة تألق عمر مرموش، إذ نجح في تسجيل هدف التعادل للفراعنة في مرمى زيمبابوي، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني للفراعنة في اللقاء.



ويشارك المنتخب الوطني، في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا".



وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب جنوب أفريقيا، يوم الجمعة المقبل 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

