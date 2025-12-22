لحظة وصول منتخب مصر إلى أرضية الملعب

فيديو هدف زيمبابوي في مرمى منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية

وصل منتخب مصر إلى أرضية ملعب المباراة، استعدادا لخوض أولى مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام نظيره منتخب زيمبابوي.

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام على ملعب الكبير لأغادير.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأوروبية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"

وجاء تشكيل منتخب مصر في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – حسام عبدالمجيد – محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح - تريزيجيه