كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

2 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

0 1
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 0
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

لحظة وصول منتخب مصر إلى أرضية الملعب

كتب - محمد عبد السلام:

09:54 م 22/12/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احماء منتخب مصر (3)
  • عرض 5 صورة
    0d233cce-b262-4bc7-9d44-7d31ec5f50d9
  • عرض 5 صورة
    7de259ea-b394-401a-bc22-b7d46847d7f6
  • عرض 5 صورة
    احماء منتخب مصر (1)

وصل منتخب مصر إلى أرضية ملعب المباراة، استعدادا لخوض أولى مواجهاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام نظيره منتخب زيمبابوي.

ويخوض منتخب الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام على ملعب الكبير لأغادير.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لمباريات كأس الأمم الأوروبية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت ماكس 1"

وجاء تشكيل منتخب مصر في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – حسام عبدالمجيد – محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط: إمام عاشور – مروان عطية – حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح - تريزيجيه



منتخب مصر كأس الأمم الأوروبية مباراة مصر وزيمبابوي وصول منتخب مصر

جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

