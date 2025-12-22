مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

2 1
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

2 0
17:00

مسار

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

"بمشاركة ديانج".. التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة زامبيا ومالي في كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

06:46 م 22/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مالي وزامبيا (1)
  • عرض 3 صورة
    مالي وزامبيا (2)

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة زامبيا ومالي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن الجولة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وأحرز هدف منتخب مالي في اللقاء اللاعب لاسين سينايوكو في الدقيقة 61 من عمر المباراة، قبل أن يحرز باستون داكا التعادل لزامبيا في الدقيقة 2+90.

ويشارك منتخب مالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا، رفقة كل من: "المغرب، زامبيا وجزر القمر".

وشهدت المباراة مشاركة نجم وسط النادي الأهلي أليو ديانج، رفقة منتخب بلاده مالي بشكل أساسي منذ بداية المباراة.

وبهذه النتيجة تقاسم المنتخبين نقاط المباراة، حيث حصد منتخب زامبيا النقطة الأولى له في البطولة، ليصعد للمركز الثاني، بينما يأتي منتخب مالي في المركز الثالث بالمجموعة ذاتها برصيد نقطة وحيدة أيضًا.

والجدير بالذكر، أن النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا تقام حاليا في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2025.

تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025

تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي قبل صدام الليلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مالي وزامبيا منتخب مالي كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

