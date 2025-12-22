يترقّب ملايين من عشّاق كرة القدم في مصر والعالم العربي متابعة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي انطلقت رسميًا أمس الأحد في المغرب، وتستمر حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ومع انطلاق البطولة، ازداد البحث بشكل ملحوظ عن القنوات المجانية الناقلة للمباريات، خاصة بعد إعلان القناة الجزائرية الرياضية حصولها على حقوق بث 15 مباراة من البطولة بشكل مجاني.

القناة المجانية الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2025

تُعد القناة الجزائرية الأرضية من أبرز القنوات المفتوحة التي تنقل عددًا من مباريات البطولة، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاءات دون اشتراك مدفوع.

تردد القناة الجزائرية الرياضية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

جودة البث: HD

طريقة تثبيت القناة الجزائرية الرياضية وفك الشفرة

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم.

إدخال الرقم السري الافتراضي: 0000.

التوجه إلى إعدادات فك التشفير وإدخال الرمز التالي:

110000000000

أو

الوقوف على القناة مباشرة،

الضغط على زر BISS في الريموت،

إدخال الكود: 1100001100000000،

ثم الضغط على موافق.

المباريات المنقولة مجانًا على القناة الجزائرية الأرضية

تنقل القناة الجزائرية الأرضية 15 مباراة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، تشمل:

الجزائر × السودان

الجزائر × بوركينا فاسو

الجزائر × غينيا بيساو

مصر × جنوب إفريقيا (الجولة الثانية)

مصر × أنجولا (الجولة الثالثة)

تونس × نيجيريا

تونس × تنزانيا

مباراتان من دور الـ16

مباراتان من دور ربع النهائي

مباراتان من دور نصف النهائي

مباراة تحديد المركز الثالث

المباراة النهائية