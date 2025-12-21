مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
16:00

زامبيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

كأس مصر

بيراميدز

- -
17:00

مسار

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشــارقة

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الشرطة

- -
20:15

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

كواليس اجتماع هاني أبو ريدة مع منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي

كتب : نهي خورشيد

11:05 م 21/12/2025

اجتماع هاني أبو ريدة مع منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، اجتماعاً مع لاعبي المنتخب الوطني الأول، برفقة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في حضور عضوي مجلس الإدارة حمادة الشربيني ومحمد أبوحسين، وذلك عقب المحاضرة الفنية.

وأكد أبو ريدة خلال حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني على التوقعات الكبيرة من المنتخب في البطولة، مشدداً على أهمية السعي نحو التتويج باللقب رغم صعوبة المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة.

وأوضح رئيس الجبلاية أن الجيل الحالي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، داعياً إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق لقب يضاف إلى سجلهم ويسعد الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره زيمبابوي غداً في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الأولى للدور الأول لبطولة أمم إفريقيا 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حسام حسن هاني أبو ريدة اتحاد الكرة المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات