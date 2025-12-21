كواليس اجتماع هاني أبو ريدة مع منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي

عقد المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، اجتماعاً مع لاعبي المنتخب الوطني الأول، برفقة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في حضور عضوي مجلس الإدارة حمادة الشربيني ومحمد أبوحسين، وذلك عقب المحاضرة الفنية.

وأكد أبو ريدة خلال حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني على التوقعات الكبيرة من المنتخب في البطولة، مشدداً على أهمية السعي نحو التتويج باللقب رغم صعوبة المنافسة وقوة المنتخبات المشاركة.

وأوضح رئيس الجبلاية أن الجيل الحالي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، داعياً إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق لقب يضاف إلى سجلهم ويسعد الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره زيمبابوي غداً في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الأولى للدور الأول لبطولة أمم إفريقيا 2025.