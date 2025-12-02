مباريات الأمس
كأس العرب

الأردن

2 1
19:00

الإمارات

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
21:30

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:15

سندرلاند

لقطة إنسانية من نجم منتخب الجزائر مع نجل حفيظ دراجي

كتب - يوسف محمد:

11:27 م 02/12/2025 تعديل في 03/12/2025
    يوسف البلايلي
    يوسف البلايلي

حرص النجم الجزائري يوسف البلايلي لاعب فريق الترجي التونسي، على تقديم هدية خاصة إلى نجل المعلق حفيظ دراجي بعد إجرائه عملية جراحية.

وقام البلايلي بزيارة نجل المعلق الجزائري داخل المستشفي، ومنحه القميص الخاص به الذي يرتديه مع فريق الترجي التونسي.

ويغيب النجم الجزائري يوسف البلايلي، عن قائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بقطر، بسبب الإصابة.

ويقدم البلايلي مستويات مميزة مع فريق الترجي التونسي في الموسم الحالي، حيث شارك مع الفريق في 16 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وكان صاحب الـ 33 عاما، انضم إلى فريق الترجي التونسي في يوليو 2024، قادما من فريق مولودية الجزائر.

