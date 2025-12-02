هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا ويتصدر قائمة بها محمد صلاح

سجل إيرلينج هالاند هدف تقدّم مانشستر سيتي على نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ووصل هالاند إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للنادي بعد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب الـ184 هدفًا.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما حقق ذلك خلال 111 مباراة فقط، متفوّقًا على آلان شيرر وهاري كين.

أسرع اللاعبين تسجيلًا لـ100 هدف في الدوري الإنجليزي

1. إيرلينج هالاند - 111 مباراة

2. آلان شيرر - 124 مباراة

3. هاري كين - 141 مباراة

4. سيرجيو أجويرو - 147 مباراة

5. تيري هنري - 160 مباراة

6. محمد صلاح - 162 مباراة

