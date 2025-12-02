نقاش حاد بين محمد شريف وحلمي طولان مدرب منتخب مصر (صور)

السولية يهدر أول ركلة جزاء في كأس العرب بمباراة مصر والكويت (فيديو)

يتعادل المنتخب المصري مع نظيره الكويتي بنتيجة 1-1 في المباراة الجارية حاليًا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وأجرى المدير الفني حلمي طولان تبديلين في الدقيقة 61، بدخول مروان حمدي ومحمد مجدي "أفشة" بدلًا من محمد شريف ومحمد النني، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

كما رصدت كاميرات البث التلفزيوني لحظة نقاش حاد بين حلمي طولان والمهاجم محمد شريف على خط الملعب، حيث ظهر شريف وهو يضع يده على فمه أثناء الحديث.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والكويت والإمارات.

