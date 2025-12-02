مباريات الأمس
نقاش حاد بين محمد شريف وحلمي طولان مدرب منتخب مصر (صور)

كتب : محمد القرش

06:22 م 02/12/2025
يتعادل المنتخب المصري مع نظيره الكويتي بنتيجة 1-1 في المباراة الجارية حاليًا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وأجرى المدير الفني حلمي طولان تبديلين في الدقيقة 61، بدخول مروان حمدي ومحمد مجدي "أفشة" بدلًا من محمد شريف ومحمد النني، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

كما رصدت كاميرات البث التلفزيوني لحظة نقاش حاد بين حلمي طولان والمهاجم محمد شريف على خط الملعب، حيث ظهر شريف وهو يضع يده على فمه أثناء الحديث.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأردن والكويت والإمارات.

