إعلان

"لقاءات متوازنة".. تاريخ مواجهات مصر والكويت قبل مباراة اليوم

كتب - يوسف محمد:

12:27 ص 02/12/2025
يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، لمواجهة نظيره منتخب الكويت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس العرب بقطر.

وتقام مباراة مصر أمام منتخب الكويت، على ستاد "لوسيل" اليوم، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات للبطولة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

ويشارك المنتخب الوطني الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، رفقة كل من: "الإمارات، الأردن والكويت".

تاريخ مواجهات مصر والكويت

وستكون مباراة الفراعنة اليوم أمام الكويت، هى الرابعة التي تجمع بين المنتخبين معا، حيث سبق وتواجها معا في 3 مباريات من قبل.

وخلال 3 مباريات سابقة، جمعت بين منتخب مصر والكويت، حقق المنتخب الوطني الفوز في مباراة، تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في مثلها.

وسجل لاعبو منتخب مصر هدفين في مرمى الكويت خلال 3 مباريات، فيما تلقت شباكهم ثلاثة أهداف.

منتخب مصر الثاني مصر والكويت تاريخ مواجهات مصر والكويت بطولة كأس العرب منتخب مصر

