توقع الإيطالي ستيفانو كوزين، المدير الفني لمنتخب جزر القمر، وصول منتخب مصر إلى دور نصف النهائي على الأقل، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال ستيفانو كوزين، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعتقد أن منتخبات مثل مصر والمغرب والسنغال والجزائر ونيجيريا لديها واجب لتحقيق النتائج الجيدة في البطولة، لأن تاريخها يقول ذلك".

وأضاف: "منتخب مصر يجب أن يصل على الأقل إلى النهائي أو نصف النهائي، وإلا فهو فشل، الشيء نفسه بالنسبة للسنغال، يجب أن تصل إلى النهائي أو نصف النهائي. الكونغو أيضًا منتخب جيد، يمكنه الوصول إلى النهائي أو نصف النهائي".

واختتم كوزين: "هذه منتخبات لديها واجب النتائج. أما نحن، فهذه مشاركتنا الثانية فقط، وفي النسخة السابقة في كوت ديفوار كنا غائبين. لذلك لا يمكن أن نضع لأنفسنا أهدافًا محددة. هدفنا هو أن نذهب لأبعد حد ممكن دون أن نضع حدودًا لا في هذا الاتجاه ولا في ذاك".