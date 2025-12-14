من يرافق صلاح؟.. تعرف على نجوم الدوري الإنجليزي في أمم أفريقيا 2025

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب المغرب، الذي يستضيف النسخة الخامسة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، بمشاركة نخبة منتخبات القارة السمراء.

وكما جرت العادة، يسجل الدوري الإنجليزي الممتاز حضورا قويا في العرس الأفريقي، حيث تم استدعاء العديد من لاعبي البريميرليج للمشاركة في البطولة.

نجوم الدوري الإنجليزي في كأس الأمم الأفريقية

الجزائر: ريان آيت نوري (مانشستر سيتي).

بوركينا فاسو: دانجو واتارا ( برينتفورد )، بيرتراند تراوري ( سندرلاند ).

الكاميرون: برايان مبيومو ( مانشستر يونايتد )، كارلوس باليبا ( برايتون ).

الكونغو الديمقراطية: آرثر ماسواكو ( سندرلاند )، نوح صادقي ( سندرلاند )، أكسل توانزيبي ( بيرنلي )، آرون وان بيساكا ( وست هام ).

مصر: عمر مرموش ( مان سيتي )، محمد صلاح ( ليفربول ).

ساحل العاج: إيمانويل أجبادو (ولفرهامبتون )، ديالو ( مانشستر يونايتد )، ويلي بولي، إبراهيم سانجاري (نوتنجهام فورست).

مالي: إيف بيسوما (توتنهام).

المغرب: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، شمس الدين الطالبي (سندرلاند).

موزمبيق: رينيلدو ماندفا ( سندرلاند ).

نيجيريا: كالفين باسي ، صامويل تشوكويزي ، أليكس إيوبي (جميعهم من فولهام)، فرانك أونيكا (برينتفورد).

جنوب أفريقيا: لايلي فوستر ( بيرنلي ).

تونس: حنبعل المجبري (بيرنلي).

زيمبابوي: تاواندا تشيريوا (ولفرهامبتون).

السنغال: ماليك ضيوف (وست هام)، إدريسا جانا جاي (إيفرتون)، حبيب ديارا (سندرلاند)، بابي سار (توتنام)، إسماعيلا سار (كريستال بالاس)، إليمان ندياي (إيفرتون).