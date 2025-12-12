ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وإنبي في دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية 2025/26.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: الأهلي، إنبي، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تمتلك شبكة قنوات "أون سبورتس" المصرية، حقوق بث مواجهات بطولة كأس الرابطة المصرية 2025/26، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "أون سبورت 1".

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - عمر كمال.

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد - حسين الشحات - نيتس جراديشار.

حكام مباراة الأهلي وإنبي

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة المباراة للحكم محمد معروف، ويعاونه الثنائي سمير جمال وحامد الشحات، فيما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع، وعلى تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد حسام عزب ويعاونه مصطفى صلاح.