تحدث المدير الفني الأوروجوياني لفريق الرياض السعودي دانييل كارينيو عن تجربته مع الكرة السعودية التي دربّ خلالها أندية النصر، الشباب، الوحدة والحزم.

وقال كارينيو في مقابلة مع إذاعة"Cavre Deportiva" الأوروجويانية مساء أمس الخميس:"اللاعب السعودي يُفضِل يوم الإجازة على المكافأة المالية حينما يفوز الفريق في مباراة مهمة فعليك إقرار يومي إجازة مباشرة".

وأتم المدرب الأوروجوياني تصريحاته بقوله:"اللاعب السعودي قوي فنيًا وبدنيًا ولكن العكس من الجانب الذهني والتكتيكي فتصحح كثير من الجوانب التكتيكية يوميًا".

وسبق وتوّج المدرب صاحب الـ 62 ببطولتي الدوري وكأس ولي العهد مع النصر السعودي.

يذكر أن فريق الرياض يحتل المركز الرابع عشر بعد مرور 9 جولات من الدوري السعودي برصد 8 نقاط.

