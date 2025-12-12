مباريات الأمس
بقائمتين مختلفتين للمنتخب.. ماذا تفعل الكاميرون في أزمة إيتو وبريس قبل أمم أفريقيا؟

كتب - نهى خورشيد

06:30 ص 12/12/2025
    صامويل إيتو
    صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني
    ديدييه دروجبا وصامويل إيتو
    إيتو
    صامويل إيتو
    صامويل ايتو
    إيتو
    صامويل ايتو - تصوير: محمود بكار

تعيش كرة القدم الكاميرونية حالة من التوتر الشديد قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالمغرب، وذلك عقب اندلاع صراع خاص بين رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو ومدرب المنتخب الوطني مارك بريس.

ودخل إيتو في خلاف حاد مع بريس بعدما أشارت عدد كبير من التقارير إلى أنه يرفض الإقالة متمسكاً ببقائه في منصبه.

ولم يتم إقالة المدرب البلجيكي بشكل رسمي حتى الآن، إذ لا يزال مرتبطاً بعقد مع وزارة الرياضة الكاميرونية حتى سبتمبر 2026، رغم إبلاغه بانتهاء مهمته مع المنتخب.

ونتيجة لذلك دخل المنتخب الكاميروني في حالة فوضى وارتباك بعد إصدار قائمتين مختلفتين للمشاركة في كأس الأمم.

أعلن الاتحاد الكاميروني بقيادة إيتو، قائمة مكونة من 28 لاعباً والتي شهدت استبعاد أسماء بارزة مثل الحارس الدولي أندريه أونانا، والمهاجم المخضرم فينسنت أبو بكر، والنجم السابق لبايرن ميونيخ إريك ماكسيم تشوبو-موتينج.

كما شهد الاجتماع الطاريء للاتحاد تعيين ديفيد باجو بدلاً من بريس لقيادة الأسود غير المروضة في البطولة، بجانب ظهور اسمه رسمياً على موقع فيفا، وعقده مؤتمراً صحفياً للحديث عن القائمة وطموحات المنتخب.

وتطورت الأزمة أكثر الأربعاء الماضي، عندما أعلن بريس الذي يرفض الاعتراف بإقالته، قائمة ثانية أعاد فيها النجوم المستبعدين.

وقال بريس في تصريحات لـ VTM NIEUWS: "هدف إيتو دائماً التخلص مني بأسرع وقت ممكن، من الدقيقة الأولى أهانني، ورددت عليه كنت منافساً قوياً بالنسبة له".

وعن استبعاد النجوم من القائمة رد:"إيتو استبعد لاعبين أساسيين وقادة داخل الملعب لأنه هو من اختار تلك القائمة، كيف تذهب إلى كأس الأمم من دون حارس عالمي؟ أو دون أبو بكر؟ إنه أمر لا يصدق لكنه لا يفاجئني، هذا يأتي من شخص نرجسي يعتقد أنه الأفضل".

وأتم مدرب الكاميرون حديثه:"طالما لم يصدر قرار رسمي من رئاسة الجمهورية بتعيين ديفيد باجو، فإن مارك بريس يبقى مدرباً للمنتخب في نظر الدولة هذا ليس محل نقاش، وهذا هو النظام في الكاميرون منذ 30 عاماً".

والجدير بالذكر أن صامويل إيتو تلقى حظراً لستة أشهر من حضور مباريات المنتخب بقرار من فيفا في 2024، بسبب خرقه لوائح الانضباط خلال مباراة في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً.

صامويل إيتو كأس أمم أفريقيا بطولة أمم أفريقيا منتخب الكاميرون

