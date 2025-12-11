أول تعليق من عدي الدباغ بعد توديع فلسطين كأس العرب

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة النهائية للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

وشهدت القائمة عودة نجم وسط النادي الأهلي إمام عاشور، بعد غيابه عن الفراعنة خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد السيد "زيزو"، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمرو مرموش ومحمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

وكانت قرعة أمم أفريقيا 2025، أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

