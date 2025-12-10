"بعد الفوز على إنتر ميلان".. آرني سلوت يعلق على أزمته مع محمد صلاح

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وينتظر كل محبي وعشاق كرة القدم في القارة السمراء، متابعة النسخة المقبلة من البطولة، التي ستشهد مشاركة أقوى المنتخبات في القارة السمراء، وكذلك عدد من أفضل لاعبي كرة القدم حول العالم.

وسيشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، والذي كان أعلن قائمة المنتخب للمشاركة في البطولة منذ فترة وضمت عدد من المحترفين خالرج مصر وعلى رأسهم ثنائي الدوري الإنجليزي محمد صلاح وعمر مرموش.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025، 6 لاعبين محترفين في الخارج، ما بين الدوريات الأوروبية والدوريات العربية أيضًا.

وجاءت قائمة المحترفين المصريين المنتظر ظهورهم مع الفراعنة في أمم أفريقيا كالتالي:

1 ـ محمد صلاح (ليفربول) الإنجليزي

2 ـ عمر مرموش ( مانشستر سيتي) الإنجليزي

3 ـ مصطفي محمد ( نانت ) الفرنسي

4 ـ إبراهيم عادل ( الجزيرة) الإماراتي

5 ـ حمدي فتحي ( الوكرة ) القطري

6 ـ رامي ربيعة ( العين ) الإماراتي

ويذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا، رفقة كل من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".