كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

"من أعظم اللاعبين".. نجم ليفربول يشيد بمستوى محمد صلاح مع الفريق في الفترة الماضية

كتب- يوسف محمد:

03:37 ص 10/12/2025
أعرب الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي أندي روبرتسون، عن رغبته في استمرار زميله محمد صلاح، داخل صفوف الفريق الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يعد من أهم وأعظم اللاعبين في تاريخ الريدز.

نجم ليفربول يشيد بمستوى محمد صلاح مع الفريق في الفترة الماضية

وكان النجم المصري محمد صلاح غاب عن مباراة الريدز أمس، أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي، بعد استبعاده من قائمة الفريق، في اللقاء الذي انتهى بهدف دون مقابل لصالح الريدز.

وقال روبرتسون في تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي سبورتس": "محمد صلاح يعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول فهو لاعب رائع ومذهل، وعشنا معا العديد من اللحظات الهامة والصعبة داخل النادي، خاصة وأننا وقعنا للريدز في نفس الفترة تقريبا".

وأضاف: "أتمنى أن يستمر محمد صلاح معنا، وأن أستمر في اللعب بجواره داخل الفريق، فهذا أمر يسعدني كثيرا".

وتشهد علاقة النجم المصري مع فريق ليفربول حالة من التوتر الكبيرة، بعد عدم الاعتماد على النجم المصري في مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، كان فريق ليفربول، تمكن من تحقيق الفوز أمس الثلاثاء، على حساب نظيره فريق إنتر ميلان، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

