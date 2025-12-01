أول تعليق من لاعب بيراميدز بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس

اختتم منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة حلمي طولان، تدريباته استعدادا لمواجهة الكويت في بطولة كأس العرب 2025 بقطر.



وخاض منتخب مصر مرانا خفيفا على ملعب القلعة، بمشاركة جميع اللاعبين، استعدادا لمواجهة الكويت، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.



وحرص حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثانى، على وضع اللمسات الأخيرة ومنح اللاعبين التعليمات النهائية، لتفيذها في مباراة الغد أمام الكويت.



ووجه طولان رسالة إلى اللاعبين، بضرورة التركيز في اللقاء وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية وتحقيق انطلاقة قوية للفراعنة في البطولة.



موعد مباراة مصر والكويت:



وتقام مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره المنتخب الكويتي، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.



طاقم تحكيم مباراة مصر والكويت:



وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مهمة إدارة مباراة مصر والكويت في كأس العرب، إلى طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس حكمًا للساحة.



حكم ساحة: إسن إسكوس

حكم مساعد أول: جان إيريك إنجان

حكم مساعد ثان: إيزاك باشيفيكين

حكما رابعا: إسماعيل الفاتح

حكم تقنية الفيديو: الهولندي دينيس هيجلر

حكم فيديو مساعد: أنطونيو جارسيا

