إعلان

قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي

كتب - يوسف محمد:

07:52 م 01/12/2025
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، فتح تحقيق في الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والجيش الملكي في الجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي فتح تحقيق في أحداث مباراتين من الجولة الماضية بدوري أبطال أفريقيا، وهم: "الأهلي الجيش الملكي، وشبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني".

وشهدت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، العديد من الأحداث المؤسفة، حيث قامت جماهير الجيش الملكي بإلقاء زجاجات مياه على لاعبي الأهلي أثناء مجريات اللقاء، بجانب إلقاء آلات حادة أيضًا.

وأدان الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي، ما حدث من تعديات وخروقات أمنية، في الجولة الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء مباراة الأهلي والجيش الملكي أو مباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز التنزاني.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كل من: "الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري".

والجدير بالذكر، أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله كان قد حسم نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي، في الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

